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ظريف: إيران سترد على هجوم الأهواز بسرعة وحسم
 
 
 
 
 
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٢٢ ايلول ٢٠١٨
 
اكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إن بلاده سترد على الهجوم الذي وقع خلال عرض عسكري في مدينة الأهواز "بسرعة وحسم".

وكتب ظريف تغريدة قائلا "هاجم إرهابيون الأهواز بعد أن قام نظام أجنبي بتجنيدهم وتدريبهم وتسليحهم ودفع الأموال لهم".

واتهم ظريف "عملاء نظام أجنبي" بشن هجوم الأهواز محملا "رعاة الإرهاب" في المنطقة وأسيادهم الأميركيين المسؤولية.
المصدر : lbc
 
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