دعا عضو كتلة "المستقبل" النيابية النائب طارق المرعبي، خلال مشاركته بقطاف التفاح في منطقة الحفة في جرود عكار حيث اطلع ميدانيا على الواقع الزراعي واستمع للمزارعين عارضين مشاكلهم، الى "انقاذ مزارعي التفاح في جرود عكار من خلال تصريف انتاجهم وشراء المواسم لتشجيع المزارعين الذين يعانون الامرين للاستمرار بأرضهم بعد خسائر متكررة بالسنوات الماضية وفي غياب اي دعم او مساعدات".



وقال: "ان عكار تنتج كميات كبيرة من التفاح والمواسم تعتبر مورد رزق اساسيا للعديد من العائلات"، داعيا الى "تشجيع المستثمرين لفتح مصانع ومشاغل زراعية من شأنها ان تدعم المزارع وتحفزه على البقاء في أرضه"، لافتا الى "ان الرئيس سعد الحريري عنده اهتمام كبير باوضاع المزارعين ومواسمهم".



وختم: "ننتظر الحكومة العتيدة لان امورا عديدة بالانتظار"