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شهيب: كم نحن بحاجة إلى الكثير من صحوة الضمير
 
 
 
 
 
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٢٢ ايلول ٢٠١٨
 
اقام الحزب التقدمي الاشتراكي - وكالة داخلية عاليه ندوة سياسية بعنوان: "اي مسارات مستقبلية للمنطقة العربية في ظل التحولات والنزاعات المتنامية". تحدث فيها كل من السفير الروسي الكسندر زاسبيكين، عضو اللقاء الديمقراطي النائب اكرم شهيب، نائب رئيس حركة التجدد الديمقراطي الدكتور انطوان حداد، والكاتب كريم مروة.

وقال النائب شهيب في كلمته: "بعد استفحال الأزمات المفتعلة، وشعور الناس بالملل من الأقوال والردود المضادة، كم نحن بحاجة إلى القليل من التنازلات والكثير من صحوة الضمير. نأمل أن يتمكن الرئيس المكلف من التوصل إلى حكومة عتيدة تنطلق في معالجة قضايا الناس الاجتماعية والاقتصادية الملحة، وإنقاذ ما تبقى من مؤسسات، لأنه كلما تأخر الأمر استفحلت الأزمة والعواقب".
المصدر : mtv
 
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