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منسقية المتن الشمالي في "القوات": لا نستثني أحداً من الشهداء المقاومين في صلواتنا
 
 
 
 
 
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٢٢ ايلول ٢٠١٨
 
صدر عن منسقية المتن الشمالي في "القوات اللبنانية" البيان الآتي:

"ان منسقية "القوات اللبنانية" في المتن الشمالي اذ تشكر الأصدقاء في حزب الكتائب على لفتهم نظر المنسقية الى ما تعرفه، توضح ما يلي:

ان "القوات اللبنانية" لا تستثني أحداً من الشهداء المقاومين في صلواتها سواء الذين سقطوا قبل مرحلة توحيد البندقية من قبل قائدها الرئيس الشهيد بشير الجميل والذي كان مع رئيس "القوات" حالياً سمير جعجع من صفوف الكتائب أو بعد ذلك.

ولأن هناك العديد من الرفاق - ومن مختلف الأحزاب أو من غير الحزبيين- سقطوا قبل مرحلة التوحيد في العام ١٩٨٠، أي منذ ٣٨ سنة، فإن "القوات" تصرّ على تسمية المناسبة مركزياً أو مناطقياً باسم "شهداء المقاومة اللبنانية"؛ وهي بالتالي لن تمانع أبداً بل ستشارك بفرح مع كل من يرفع الذبيحة لأجل هؤلاء الشهداء جميعاً، فالموت هو العبور الى حرية الخالق حيث لا احتكار ولا تسييس ولا أنانيات رخيصة، ولا تنافس على من في السماء، بل عطاء يليق بشهدائنا ومن دون مقابل، اي مقابل.

اقتضى التصحيح"
المصدر : mtv
 
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