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أوساط القوات: عُدنا الى مطالبنا المحقّة
 
 
 
 
 
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٢٢ ايلول ٢٠١٨
 
كشفت أوساط "القوات اللبنانية" لـ"الجمهورية" أنّ التفاوض بشأن الحكومة شبه متوقف بانتظار أن يتراجع الوزي جبران باسيل عن سعيه لإلغاء الآخرين، مكررة: "قدّمنا كلّ ما لدينا لتشكيل الحكومة وتساهلنا أكثر من مرّة، لنُفاجأ بأن لا نيّة عند الطرف الآخر لتسهيل تشكيل الحكومة، وما قبلناه في التشكيلة التي قدّمها الرئيس الحريري للرئيس عون، كان بعلم واطّلاع وموافقة الرئيس برّي والرئيس الحريري، ومع ذلك أتى الرفض من قبل باسيل،وهذا بات يتخطّى أيّ قدرة على تقديم المزيد".

وأشارت الأوساط الى أنّ "القوات" رفعت سقفها، وعادت الى مطالبها المحقّة، واذا كان الطرف الآخر يفكّر بأنّ "القوات" ستتنازل اكثر فهو مخطئ، فلا الرئيس الحريري سيطلب منها التنازل أكثر ولا نحن بوارد التنازل، وعلى باسيل أن يعرف أن سقف التفاوض الجديد هو ما أعلنه الدكتور جعجع قبل يومين
المصدر : المستقبل
 
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