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محفوض: هل يُعقل؟
 
 
 
 
 
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٢٢ ايلول ٢٠١٨
 
سأل رئيس حركة التغيير ايلي محفوض "هل يُعقل أن تكون بعض الدول الخارجية الصديقة للبنان حريصة على قيام حكومة بأسرع وقت في حين لا يزال بعض الداخل يُمعن في التأخير والتسويف والمماطلة لمجرد أنه يسعى للقبض على أكبر عدد ممكن من الحقائب مقدمين السلطة كأولوية على مصالح المكلفين اللبنانيين أفما حان الوقت ليتواضعوا؟"

وتابع في تغريدة اخرى قائلاً "حسنًا بادر كل من حزبي التقدمي الاشتراكي والتيار الوطني الحر بتهدئة الأجواء المتشنجة بينهما في ظل إحتقان غير مسبوق والحرص الدائم على إعلاء مصالحة الجبل كل الإهتمام وحمايتها وصيانتها حفاظا على هذا الجبل الذي يعتبر إستقراره مؤشر للاستقرار اللبناني بشكل عام وهذه حقيقة لا مفر منها"
المصدر : Kataeb.org
 
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