أكد المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد أبو زيد أن السفارة المصرية في قبرص قد تلقت بلاغا من وزارة الخارجية القبرصية بأن القوات البحرية التركية احتجزت سفينة صيد قبرصية على متنها 5 بحارة مصريين قرب سواحل منطقة قبرص الشمالية التي تسيطر عليها تركيا.



وأضاف أبو زيد في بيان أن المسئولين القبارصة قاموا بتقديم طلب رسمي لبعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في قبرصUNFICYP، وذلك للاحتجاج على احتجاز سفينة الصيد القبرصية والمطالبة بالمساعدة في الإفراج الفوري عن البحارة المحتجزين، علما بأن البحارة المصريين.



وأكد المتحدث باسم الخارجية أن الوزارة ستواصل اتصالاتها مع وزارة الخارجية القبرصية وبعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في قبرص من أجل الإفراج عن البحارة المصريين.