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مقتل عناصر من الحرس الثوري الإيراني بهجوم الأحواز
 
 
 
 
 
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٢٢ ايلول ٢٠١٨
 
قتل 8 من عناصر الحرس الثوري الإيراني جراء هجوم خلال عرض عسكري في إقليم الأحواز جنوب غربي إيران، يوم السبت، وفقا لما أعلنت وكالة "تسنيم" شبه الرسمية.

وقال التلفزيون الرسمي الإيراني إن مسلحين فتحوا النار خلال العرض العسكري، مما أدى إلى "سقوط ضحايا وإصابة آخرين".

ونقل التلفزيون عن مراسله قوله "بدأ إطلاق النار من قبل عدة مسلحين من وراء المنصة أثناء العرض. هناك قتلى ومصابون كثيرون".

وشهدت الأحواز ومدن إيرانية أخرى تظاهرات شعبية احتجاجا على السياسات العنصرية للنظام الإيراني
المصدر : سكاي نيوز
 
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