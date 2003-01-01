الصفحة الرئيسية ستديو الأخبار العالم أحد كبار ممولي حزب الله: من هو أسعد بركات؟ A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال أعلن وزير داخلية الباراغواي، خوان أرنستو بيلامايور، أن السلطات البرازيلية ألقت القبض على اللبناني أسعد أحمد بركات المدرج على قائمة العقوبات الأميركية لتمويله 'حزب الله”، والمطلوب بمذكرة توقيف دولية سطرتها الباراغواي.



وقالت وزارة الداخلية في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي 'تويتر” أمس الجمعة: 'أعلن الوزير خوان أرنستو بيلامايور القبض على أسعد أحمد بركات في مدينة فوز دو إيغواسو البرازيلية”، مشيراً إلى أن باراغواي هي الدولة التي أصدرت بحقه مذكرة توقيف في آب الماضي بتهمة تزوير مستندات”.



من هو أسعد بركات؟



برز نشاط أسعد أحمد بركات الممول البارز لحزب الله عبر حدود باراغواي والبرازيل والأرجنتين، ويعتبر لاعباً رئيسياً في التمويل وغسيل الأموال من خلال ناد للقمار وتجارة المخدرات.



وكانت وزارة الخزانة الأميركية فرضت عقوبات على اللبناني بركات، عام 2004 لتمويله 'حزب الله”، ثم فرضت عقوبات على أخويه حمزة وحاتم في 2006.



فيما بدأت حكومة الأرجنتين بتضييق الخناق على بركات وعائلته، وجمدت أصول العائلة في تموز الماضي، وفقا للقانون الجنائي المتعلق بتمويل الإرهاب.



وإذا كانت عمليات غسيل الأموال تتم في الأرجنتين، فإن عناصر عائلة بركات وأعوانهم يقيمون أيضا في البرازيل، وباراغواي.



وسبق أن تم اعتقال بركات في البرازيل عام 2003، وتم تسليمه إلى باراغواي بتهمة التهرب الضريبي، لكن تم الإفراج عنه بعد فترة وجيزة.



وتعتقد وكالات الأمن في باراغواي أنه كان الممول الرئيسي لهجوم حزب الله في عام 1994 على الرابطة اليهودية المشتركة المتبادلة في بيونس أيريس، والتي أسفرت عن مقتل 85 شخصاً وإصابة أكثر من 300. المصدر : الشرق الأوسط لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر