A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال أشارت "النهار" الى ان التشكيك في الوضع المالي شهد موجات جديدة. فلم يكد لبنان يخرج من قطوع الصراع على التجديد لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، حتى دخل مرحلة الشائعات التي تهدف الى النيل من مناعة هذا الاستقرار ببث معلومات تقول مصادرها إنها "مؤكدة" عن وضع سلامة استقالته في تصرف رئيس الجمهورية، وعزيت الى الظروف الاقتصادية والمالية التي تحتاج الى متابعة دقيقة ومستدامة ما لا تسمح به الظروف الشخصية لسلامة.



وفيما ادعت المصادر ان الرئيس عون آثر عدم بتها لأن الظروف التي تمر بها البلاد لا تسمح بأي خضة من هذا النوع، أكدت مصادر مقربة من الحاكم سلامة عدم دقة هذه المعلومات واضعة إياها في اطار زعزعة الاستقرار واستهداف سياسة الحاكم ونهجه، وتالياً لا تمت الى الحقيقة بصلة.

وجزمت بأن الحاكم لم يقدم استقالته ولا هي واردة أصلاً، فيما وضعه الصحي على أحسن ما يرام.



أما بالنسبة الى الوضع المالي، فقد جددت المصادر ما يردده الحاكم من انه لا خوف على الوضع النقدي، وأن السياسة النقدية التي يتبعها مصرف لبنان أثبتت متانتها وجودتها في أسوأ المراحل التي مرت بها البلاد، مؤكدة أن لدى المركزي ما يكفي من الاحتياط كل التطورات. المصدر : النهار لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر