شدد الرئيس الإيراني حسن روحاني السبت على إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب سيفشل في مواجهته مع إيران تماما مثلما فشل الرئيس العراقي الراحل صدام حسين.



وأشار روحاني إلى الحرب التي دارت في الثمانينات بين إيران والعراق، متعهدا بألا تتخلى طهران عن صواريخها على الرغم من الضغوط الأميركية.



وفي كلمة بثها التلفزيون الرسمي في ذكرى بدء الحرب الإيرانية العراقية التي دارت فيما بين عامي 1980 و1988 ، قال روحاني: "نفس الشيء سيحدث لترامب. أميركا ستواجه نفس مصير صدام حسين. إيران لن تتخلى عن أسلحتها الدفاعية.. بما في ذلك صواريخها التي تجعل الأميركيين غاضبين جدا".