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عون إلى نيويورك.. ماذا ستتضمّن كلمته في اجتماعات الأمم المتحدة؟
 
 
 
 
 
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٢٢ ايلول ٢٠١٨
 
يتوجه رئيس الجمهورية ميشال عون إلى نيويورك الإثنين، حيث سيلقي كلمة لبنان في اجتماعات الجمعية العامة للامم المتحدة. وعُلم ان الوفد المرافق يضم وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل ورئيسة بعثة لبنان في الامم المتحدة السفيرة امال مدللي وسفير لبنان في واشنطن وعددا من الدبلوماسيين والمستشارين.

واشارت مصادر ديبلوماسية لـ”اللواء” الى ان عون يلقي كلمة لبنان قبل ظهر الاربعاء المقبل بتوقيت نيويورك (بعد الظهر بتوقيت بيروت). وهي ستتناول المواضيع الداخلية في لبنان بصورة عامة والموقف الرسمي من الاوضاع الإقليمية ودور الامم المتحدة والمنظمات الدولية كما ستتطرق الى المقاربة اللبنانية لملف النازحين السوريين وعودتهم الامنة والتدريجية كما للملف الفلسطيني بعد قرار الولايات المتحدة الاميركية بوقف المساعدات عن 'الاونروا”.

كذلك، اشارت المصادر نفسها الى ان الخطاب الرئاسي سيتناول قضايا متصلة بالارهاب وسبل مكافحته ودور لبنان في محيطه فضلا عن التحضيرات التي اعدها لبنان استكمالاً لجعله مركزا لحوار الحضارات في ضوء الآلية التي ستعرض على الأمين العام للامم المتحدة.

وقالت المصادر ان برنامجا اعد عون خلال زيارته وهناك لقاءات له مع الامين العام ومسؤولي المنظمات الدولية فضلا عن لقاءات مع رؤساء وفود عربية واجنبية.
المصدر : future tv
 
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