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السبت في ٢٢ ايلول ٢٠١٨ ، آخر تحديث :
12:01 م
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ضحايا في هجوم على عرض عسكري في مدينة الأهواز جنوب إيران
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٢٢ ايلول ٢٠١٨
استهدف "اعتداء إرهابي" صباح السبت عرضا عسكريا في مدينة الأهواز في جنوب غربي إيران، ما أسفر عن سقوط ضحايا بحسب التلفزيون الحكومي الإيراني.
وبحسب التلفزيون، الهجوم الذي استهدف عرضا عسكريا نظم في اليوم الوطني للقوات المسلحة، نفذته "مجموعة" من المهاجمين المجهولين، بدون أن يضيف أي تفاصيل.
المصدر :
lbc
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