A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال تحدثت معلومات لـ"النهار" عن انه فورعودة رئيس الجمهورية من نيويورك، ستنطلق بزخم اتصالات التأليف بنية تشكيل حكومة بنتيجة تنازلات من جميع الأطراف.

وقالت مصادر مطلعة إن العقدة المسيحية قد تحل بأن يتنازل رئيس الجمهورية لـ"لقوات اللبنانية" عن منصب نائب رئيس الوزراء، على ان يكون من دون حقيبة، وكذلك قد تحلّ العقدة الدرزية بأن يعطى "اللقاء الديموقراطي" الوزير الثالث مسيحياً، على ان يكون الدرزي الثالث وسطياً.



لكن مصادر معنية بمأزق التأليف قالت لـ"النهار" ان ثمة مقاربتين مختلفتين بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف لا تزالان تطبعان المأزق الحكومي منذ اللقاء الاخير للرئيسين والذي قدم فيه الرئيس الحريري تشكيلته الاخيرة والتي تحفظ الرئيس عون عن أمور اساسية فيها.



واشارت المصادر الى انه يبدو ان الرئيس عون انتظر وينتظر الرئيس الحريري لاعادة تقديم تشكيلة جديدة أو تشكيلته الاخيرة مع ادخال تعديلات جذرية عليها تأخذ في الاعتبار تحفظات رئيس الجمهورية أو رفضه عدداً من النقاط في هذه التشكيلة.



وفي المقابل لا يرغب الرئيس الحريري ولا يرى من الضرورة إدخال تعديلات جذرية على تشكيلته التي وضعها باقتناع تام، وتالياً فهو قد يماشي السير نحو تعديلات طفيفة أو وضع بعض الرتوش على التشكيلة ولكن شرط ألا تنسف التركيبة كما وضعها أساساً لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر