اعلن وزير خارجية إيران محمد جواد ظريف على تويتر اليوم الجمعة إن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تهديد للشرق الأوسط والمجتمع الدولي.



وقال ظريف "صحيح أن هناك تهديدا حقيقيا لمنطقتنا وللسلام والأمن الدوليين: هذا التهديد هو شعور إدارة ترامب بأن لها الحق في زعزعة استقرار العالم مع شركاء مارقين في منطقتنا".



وأضاف "على الولايات المتحدة أن تبدأ في التصرف كدولة طبيعية".