الصفحة الرئيسية ستديو الأخبار لبنان سكاف طالبت بدعم المدرسة الرسمية A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال ادلت رئيسة الكتلة الشعبية ميريام سكاف بتصريح قالت فيه :"كما كل ام وأب وعند بداية كل اول عام دراسي يوجعنا قلبنا على سنة صعبة، ويزيد الوجع مع زيادة الاقساط المدرسية على الناس وأولادهم ، ولا يكفي ان نسأل ماذا نستطيع ان نفعل؟؟ .فما نحن قادرون عليه كثير والخطوة الاولى هي من خلال دعم المدرسة الرسمية التي تخرج سنويا طلابا من الاوائل على مستوى لبنان".

اضافت :"هؤلاء التلامذة المتفوقون الا يحق لهم التعليم في مدرسة متطورة؟ في مبان تعليمية حديثة؟ في صفوف لا تتسرب اليها مياه الشتاء وترهق طلابها بشمس الصيف؟ بمختبرات بمكتبات بملاعب بمكان يعطي الوحي للتلميذ ولا يزيد على قلبه الهم؟ بأساتذة لا يبقون في الشارع يصرخون ويطالبون بحقوقن المشروعة"؟.

واردفت : "بدل ان ننفق 800 مليون دولار كي ننظف مجرى نهر الليطاني، لما لا نجير هذا المبلغ لدعم المدرسة الرسمية وتلامذة التعليم الرسمي واساتذة التعليم الرسمي؟

كثيرة هي مزاريب الهدر وقليلة ميزانية وزارة التربية، وبدلا من تنظيف مجرى النهر بمبلغ خيالي، تعالوا ننظف العقلية السياسية التي لا تزال ترى في المدرسة الرسمية انها قضية ثانوية لا تستحق الدعم ، وإذا فكرنا مليا في الموضوع نجد ان مسوؤلية التعليم الرسمي تقع على عاتق الدولة ولكن في المقابل فإن مسؤولية تنظيف النهر تقع على الذين لوثوه. فلتتحرك هذه الشركات والمعامل وتنظف حيث لوثت ولتجير دولتنا هذا المبلغ الى المكان الذي يخرج عقولا واجيالا". لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر