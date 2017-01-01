A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال رفع الرئيس الأوكراني بترو بوروشنكو دعوى قضائية ضد هيئة الإذاعة البريطانية (بي. بي. سي) بتهمة التشهير بعد نشرها مقالاً يذكر ان كييف دفعت 400 ألف دولار لترتيب لقاء يجمعه بالرئيس الأميركي دونالد ترامب العام الماضي.



وأقام بوروشنكو دعوى التشهير حول مقال نشر في أيار 2018 وورد فيه أن كييف دفعت لمحامي ترامب الشخصي مايكل كوهين "بصورة سرية 400 الف دولار على الأقل" لترتيب جلسة "محادثات" بين بوروشنكو وترامب في البيت الابيض في حزيران 2017.



وتفيد الدعوى التي رفعت عن طريق مكتب محاماة بريطاني أن الخبر يضر بسمعة بوروشنكو "السياسية والتجارية" ويسبب له "ضائقة كبيرة وإحراجا"، وأن مزاعم "الفساد الخطير" بحقه كانت مدمرة بشكل خاص بسبب سعي "بوروشنكو للدفع باتجاه عدد من إجراءات مكافحة الفساد في أوكرانيا".



وقال متحدث باسم "بي. بي. سي" إن الهيئة "لا تستطيع التعليق على هذه القضية التي ما تزال جارية".



واستندت المقالة التي استُخدمت كذلك في تقرير تلفزيوني إلى "مصادر في كييف قريبة من ذوي الصلة" بالأمر. وقالت إن "ضابط استخبارات أوكرانياً رفيع المستوى قال لـ"بي. بي. سي" إن المبلغ سُدد إذ أن سفارة كييف في واشنطن "تمكنت من الحصول على أكثر من مجرد صورة فوتوغرافية قصيرة لبوروشنكو مع ترامب". لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر