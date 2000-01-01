الصفحة الرئيسية أخبار 14 آذار أخبار الجراح: الإسراع بتشكيل الحكومة مسألة وطنية ملحة A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال إفتتحت شركة "ألفا"، بادارة اوراسكوم للاتصالات، برعاية وحضور وزير الاتصالات في حكومة تصريف الاعمال جمال جراح، متجرها الجديد في جب جنين، وهو المتجر الحادي عشر في لبنان.



حضر الافتتاح النائب محمد القرعاوي، النائبان السابقان أمين وهبي وانطوان سعد، رئيس مجلس ادارة شركة "الفا" ومديرها العام المهندس مروان الحايك وفعاليات بلدية وإختيارية وإجتماعية من المنطقة والهيئة الادارية في الشركة.



وقال الحايك: "هذا المتجر الحادي عشر لألفا والثاني الذي نفتتحه ضمن المفهوم الجديد flagship الذي أطلقناه بعد الفرع الأول في مقر الشركة الرئيسي في الدكوانة، وهو يأتي ضمن استراتيجيتنا لتغطية المناطق اللبنانية"، لافتا إلى أن هذا المتجر "سيخدم 2000 مشترك في الشهر، وقادرون ان نضاعف العدد اذا برزت حاجة لذلك".



وشكر الوزير الجراح على دعمه الذي "كان اساسيا في تحقيقنا لهذا الانتشار خارج المناطق". اضاف: "الى جانب توسعة سلسلة متاجر ألفا، نستمر في تحديث الشبكة عبر زيادة عدد المحطات، من خلال الـ 500 محطة الجديدة". وأشار الى ان "منطقة البقاع بالتحديد هي منطقة واسعة وتعاني نقصا في عدد المحطات، حصتها 130 محطة، 25 منها في منطقة البقاع الغربي. وسنضاعف هذا العدد خلال الأشهر المقبلة اذ سنضيف 110 محطات جديدة، لنصل الى 240 محطة تقريبا في كل محافظة البقاع، 15 منها في منطقة البقاع الغربي، كما سنضيف 12 محطة في منطقة راشيا".

من جهته، لفت الجراح الى "الحرص على الإنماء في منطقة البقاع الغربي وراشيا، بحيث تتوافر فيها كل خدمات الإتصالات وان تتطور بالطريقة المناسبة كي تخدم كل المواطنين".



أضاف: "أشكر الحايك على سرعة إستجابته للخطة التي وضعناها لتنمية البقاع الغربي وراشيا، من حيث إفتتاح مراكز جديدة كي نستطيع خدمة المواطنين عن قرب، ونحن اليوم مع ألفا في جب جنين وهي عاصمة قضاء البقاع الغربي وتؤمن كل الخدمات الحكومية ودوائر الدولة"، لافتا الى أن "أي منطقة بحاجة لوجود ألفا فيها، سنفتتح فيها مركزا كي نستطيع خدمة المواطن".



وتابع: "في موضوع معالجة موضوع التغطية، بادرت ألفا الى وضع خطة طموحة ومدروسة بتقنيات عالية لرفع مستوى الشبكات في البقاع الغربي وراشيا وكل لبنان كي يتمتع المواطن بإتصال جيد بدون انقطاع الخط. هذا المشروع المهم لتعزيز التغطية لا يمكن أن يتحقق خلال يوم او يومين بل هي عملية بحاجة الى وقت لتنتهي ولكن المهم اننا بدأنا بوضع الأبراج لتعزيز التغطية، بالإضافة الى الخدمات والعروض الجديدة التي تطلقها ألفا لمعالجة موضوع الأسعار وللتوفير على المواطن، علما أن اللبنانيين لم يتعرفوا على هذه الخدمات والعروض بشكل جيد بعد، لذا سيترافق هذا الأمر مع حملة دعائية لتعريف المواطن عليها".



وردا على سؤال حول الحكومة، قال الجراح: "نعلم جميعا أن الرئيس سعد الحريري يبذل كل الجهود لتشكيل الحكومة في اقرب وقت ممكن رغم كل العقبات التي تصادفه في عملية التشكيل. أصبح من الواضح أن الإسراع في تشكيل الحكومة مسألة وطنية ملحة، وأن الوضع لا يحتمل وزيرا بالناقص أو بالزائد. هذا الأمر يدفع ثمنه المواطنون في الإقتصاد وفي موضوع فرص العمل، خصوصا أن لدينا فرصة كبيرة كي نستثمر قرارات مؤتمر "سيدر" الذي عمل عليه الرئيس الحريري مع كل دول العالم لنصل الى 12 مليار دولار لمصلحة لبنان تخصص لتطوير بناه التحتية. خسارة هذه الفرصة هي خسارة للبنان وقد تكون الفرصة الأخيرة لتطور البلد وازدهاره".



أضاف: "كما قال الرئيس الحريري، على الجميع الخروج من منطق المحاصصة والإستقواء والإلغاء، الى منطق الدولة والمصلحة الوطنية، فعندما نضحي جميعنا ونخرج من منطق المصلحة الشخصية الى المصلحة الوطنية. وعندها لا يعود مهما وزير بالزائد أو بالناقص".



وتابع: "كل القرارات في مجلس الوزراء تتخذ بالتوافق، وبالتالي التوافق في البلد هو الذي يسمح لنا بالتطور، أما الصراع في السلطة التنفيذية فهو ضد مصلحة البلد".



ولفت الى أن "التوافق في الفترة الاخيرة بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس الحريري أدى الى انجازات كبيرة للحكومة الماضية وكلنا أمل أن تستكمل الحكومة الجديدة هذا الإنجاز بمنطق المصلحة الوطنية والتعاون بالحد الأقصى بين كل السلطات". لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر