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السنيورة: البعض يحاول وضع لبنان على ممرات الفيلة وهذا ما سيعرضنا لمخاطر
 
 
 
 
 
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٢١ ايلول ٢٠١٨
 
نبه الرئيس ​​فؤاد السنيورة​ الأمين العام لـحزب الهم السيد حسن نصرالله من مغبة فتح جبهات جديدة، داعياً الى العودة الى القواعد الاساسية.

وفي حديث تلفزيوني له، أشار الى أنه كان من المفترض ان يستمر نصر الله بالالتزام بـالنأي بالنفس​، معتبراً أن هناك من يحاول وضع ​لبنان​ على ممرات الأفيال وهذا ما سيعرضنا لمخاطر لا نتحملها.

ورأى أن الحروب الآن تقاس من البداية من حيث كمية ايقاع الخسائر بالخصم.

وشدد السنيورة على ان ​رئيس الجمهورية​ عليه ان يتصرف كرئيس جمهورية وكحاضن للجميع وليس كطرف
 
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