التقى وزير الاعلام في حكومة تصريف الاعمال ملحم الرياشي مساء اليوم بالأمين العام لرابطة العالم الاسلامي الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى في مقر إقامته في فندق فينيسيا في بيروت، وناقش معه ابعاد الحوار واهميته والتواصل بين الشعوب ومساهمة ذلك في التقدم والترقي، كما هنّأ العيسى الرياشي على الجهد الذي وضعه لتطوير أساليب الحوار وعمله لتحويل وزارة الاعلام اللبنانية الى وزارة تواصل ومنصة للحوار كما وخطاب الرياشي الأخير في مجلس وزراء الاعلام العرب، واتفق الجانبان على متابعة البحث والتواصل لما فيه الخير العام.

