A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال وصل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي الى مطار هاليفاكس الدولي في كندا، في طائرة خاصة وضعها في تصرفه رجل الاعمال انطون الصحناوي، يرافقه النائب البطريركي العام المطران بولس صياح، ورئيس "مؤسسة البطريرك صفير" الاجتماعية الياس صفير ومسؤول الاعلام في الصرح البطريركي وليد غياض.

وكان في استقبال الراعي والوفد المرافق في صالون الشرف راعي ابرشية مار مارون في كندا المطران بول مروان تابت، ونائبه العام المونسونيور بيار قزي، والمونسونيور جوزف سلامة، رئيس مجلس ادارة المطار وقنصل لبنان الفخري في هاليفاكس وديع فارس، قنصل لبنان الفخري في فانكوفر بريدش كولومبيا نقولا قهوجي، والقنصل الفخري في كالغيري ايلي غنيمة.

وبعد استراحة في صالون الشرف، رحب المطران تابت بالبطريرك والوفد المرافق، وقال: "لم تأتوا يا صاحب الغبطة، بل انتم صاحب الدار وأبناء رعيتك كلهم في انتظاركم، لما تجسدونه من قيم روحية ووطنية، الجميع في أمس الحاجة اليها وبخاصة في هذه الايام".

وأكد فارس من جهته "اهمية هذه الزيارة التي تجسد الروابط الوثيقة، والتعلق بالجذور بين لبنان المغترب ولبنان المقيم"، منوها بالجهود "التي يبذلها بطريرك انطاكية وسائر المشرق على الصعد الروحية والوطنية، للحفاظ على لبنان واللبنانيين على اختلاف طوائفهم وانتماءاتهم".

بعد ذلك انتقل الراعي والوفد المرافق الى مكان اقامتهم. لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر