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بومبيو: إيران أكبر دولة راعية للإرهاب
 
 
 
 
 
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٢١ ايلول ٢٠١٨
 
أكد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أنهم أخبروا الإيرانيين أنهم سنتحركوا فورًا إذا تم التعرض لأي هجوم حتى لو من قبل وكلائهم، وقال: 'سنرد على الفاعل الأساسي”.

واعتبر أن إيران تواجه العالم بأسره باعتبارها أكبر دولة راعية للإرهاب، كاشفًا أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب وضع خطة لتغيير السلوك الإيراني عقب الخروج من الاتفاق النووي.
المصدر : موقع القوات
 
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