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أردوغان يتوجه إلى الولايات المتحدة
 
 
 
 
 
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٢١ ايلول ٢٠١٨
 
أعلنت الرئاسة التركية أن الرئيس رجب طيب أردوغان سيزور الولايات المتحدة في الفترة من 23 إلى 27 سبتمبر الجاري للمشاركة في أعمال دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأوضح المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالين أن أردوغان سيشارك يوم 24 سبتمبر في اجتماع حول الهجرة على مستوى عال وسيلقي كلمة أمام الجمعية العامة يوم 25 سبتمبر.

وعلى هامش أعمال الدورة الـ 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة سيعقد أردوغان عددا من اللقاءات الثنائية، بما فيها مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ورؤساء بعض الدول والحكومات، بالإضافة إلى اجتماعات مع ممثلي أوساط الأعمال الأمريكية والجاليتين المسلمة والتركية.

أما بخصوص لقاء مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فأكد إبراهيم قالين أن هذه المسألة لم تحسم بعد.
المصدر : نوفوستي
 
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