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بوعاصي بحث مع سلامة في الحلول الممكنة لتمويل دعم القروض السكنية
 
 
 
 
 
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٢١ ايلول ٢٠١٨
 
التقى وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الاعمال النائب بيار بو عاصي حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، حيث استكمل البحث في الحلول الممكنة لتمويل دعم القروض السكنية. كما كانت مناسبة للقيام بجولة أفق حول الوضعين الاقتصادي والنقدي في البلد.

وفد نيابي من الاتحاد الأوروبي

على صعيد آخر، استقبل بو عاصي في الوزارة وفدا نيابيا من الاتحاد الاوروبي، وتم النقاش في سبل التعاون بين لبنان والاتحاد على المستويات كافة، لا سيما الاجتماعية منها.

وأكد بو عاصي "ضرورة إيجاد حل في أسرع وقت لعودة النازحين السوريين إلى بلادهم"، مشددا على "أهمية استمرار الدعم للبنان بعد هذه المرحلة الصعبة لما للنزوح السوري من تأثير على الاقتصاد اللبناني والبنى التحتية على المدى الطويل".
 
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