A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال أصدر وزير الاشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس مذكرة إدارية للمديرية العامة للطرق، للبدء فورا بأعمال تنظيف مجاري الأمطار قبل بدء موسم الامطار، حفاظا على السلامة العامة، وذلك رغم توجيه ديوان المحاسبة الى الادارة طلب عدم إعطاء أمر مباشرة العمل, وقد بدأت الشركات المعنية منذ ثلاثة أيام بتنظيف أقنية صرف مياه الأمطار والمجاري الصحية في كل المناطق.

وأشار ديوان المحاسبة في توصية له الى أنه "في ما خص الملفات التي انتهت أعمال الرقابة المسبقة عليها وتم تصديقها وفقا للأصول، أصدر توصية للادارة طلب بموجبها عدم إعطاء أمر مباشرة العمل في ما يختص بأعمال تنظيف مجاري الأمطار قبل بدء موسم الشتاء، وهذا ما أدى إلى عدم تمكن الإدارة من مباشرة الأعمال للملفات المنجزة بطريقة وقائية واستباقية قبل بدء موسم الامطار، ولكن حرصا على السلامة العامة ونظرا الى ضرورة البدء بأعمال تنظيف تلك المجاري، أصدر وزير الأشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس مذكرة إدارية موجهة إلى المديرية العامة للطرق والمباني طلب بموجبها إلى الإدارة، وبصورة فورية، إعطاء أمر مباشرة العمل لكل ملفات أشغال تنظيف وتأهيل شبكات تصريف مياه الأمطار والمجاري الصحية، والتي تم عقد نفقتها وتصديقها وفقا للأصول، وذلك خلافا لتوصية ديوان المحاسبة المجحفة بهذا الخصوص". لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر