الصفحة الرئيسية ستديو الأخبار إقتصاد شقير عرض وحنون تفعيل مجالات التعاون مع الغرفة التجارية العربية البرازيلية A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال استقبل رئيس الهيئات الاقتصادية اللبنانية محمد شقير رئيس "الغرفة التجارية العربية - البرازيلية روينز حنون، يرافقه مستشار الرئاسة للشؤون الخارجية تامر فوزي منصور، وبحثا في سبل تطوير العلاقات الاقتصادية بين لبنان والبرازيل.



وأكد شقير "أهمية التعاون بين غرفة بيروت وجبل لبنان والغرفة اللبنانية - البرازيلية لارساء قاعدة صلبة لتعزيز العلاقات بين القطاع الخاص اللبناني ونظيره البرازيلي"، مشيرا الى ان "الوجود اللبناني والعربي الكبير والفاعل في البرازيل، يشكل في حد ذاته بوابة عبور سهلة لدخول رجال الاعمال اللبنانيين الى السوق البرازيلية وفتح آفاق جديدة للاستثمار وزيادة التبادل التجاري".



ولفت الى "ضرورة تذليل العقبات من أمام رجال الاعمال اللبنانيين وتسهيل دخول المنتجات اللبنانية الى البرازيل"، معتبرا ان "التعاون مع الغرفة اللبنانية البرازيلية يسهم الى حد بعيد في الوصول الى اهدافنا".



ونوه حنون بدوره "بالجهود التي يبذلها شقير لتطوير العلاقات الاقتصادية مع البرازيل"، مؤكدا "العمل على زيادة وتيرة التعاون مع الهيئات الاقتصادية اللبنانية والغرف اللبنانية لخدمة الاهداف المشتركة، والتي تصب في تنمية العلاقات الاقتصادية مع البرازيل"، مشيرا الى "وجود الكثير من الفرص الواعدة والتي يجب العمل عليها في شكل مشترك في المستقبل".



كما تناول البحث تفعيل العلاقات بين الغرفة العربية - البرازيلية واتحاد غرف المتوسط "اسكامي" بالتعاون مع الهيئات الاقتصادية اللبنانية ورئيسها محمد شقير، حيث اتفق على توقيع اتفاقات بين الغرفة العربية البرازيلية والغرف اللبنانية واتحاد غرف المتوسط.



وفي نهاية اللقاء قدم شقير لحنون كتاب غرفة بيروت وجبل لبنان. لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر