الصفحة الرئيسية ستديو الأخبار لبنان كارديل: لبنان مصدر إلهام للتنوع A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال زارت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان بيرنيل كارديل، لمناسبة "اليوم العالمي للسلام"، مؤسسة "أديان" في بيروت، والتقت رئيس المؤسسة الأب فادي ضو وموظفي المؤسسة، وتعرفت على أقسام معهد المواطنة وإدارة التنوع ومركز رشاد للحوكمة الثقافية وقسم الإلتزام المجتمعي وقسم الإعلام.



واستمعت إلى شرح عن دور كل قسم واطلعت على أهم المشاريع التي يجري العمل عليها لتعزيز المواطنة الحاضنة للتنوع والتضامن العابر لمكونات المجتمع.



واعتبرت كارديل في كلمة، أن "لبنان معروف على صعيد عالمي بتنوعه، وهو مثال واقعي على إمكانية العيش معا في سياق التنوع"، واصفة "عمل أديان في هذا الإطار بالرائع"، مشيدة ب"مدى التقدم الذي أحرزته المؤسسة على هذا الصعيد".



ثم التقت كارديل بـ- 20 شابا وشابة من 9 دول عربية، يشاركون في ورشة عمل تدريبية في معهد المواطنة وإدارة التنوع، حول "كيفية التعامل مع التنوع بطريقة إيجابية"، وذلك ضمن إطار برنامج "زمالة رواد الديموقراطية" الذي تقدمه منظمة "World Learning".



ودار نقاش حول "معنى السلام" بالنسبة لهم، وحدثتهم عن الخطة المقبلة التي خصصها الأمين العام للأمم المتحدة "لإدماج الشباب في عملية بناء السلام".



ثم قام الأب ضو بتسليم كارديل درع المؤسسة الذي يحمل شعارها "التنوع يبني الوحدة"، شاكرا للمنسقة الخاصة زيارتها ومشاركتها المؤسسة في "الاحتفال باليوم الدولي للسلام". وأكد أن "العيش معا أصبح في عالمنا ومجتمعاتنا المتنوعة متلازما مع السلام. وبأن أديان تؤمن بذلك وتعمل على تحقيقه للاسهام بالانتقال من موقف التسامح إلى احترام الاختلاف وتثمين التنوع". وقال: "على الرغم من الظروف السياسية الصعبة التي تعصف بلبنان، لا يزال وطننا نموذجا للعالم في هذا المجال، ويسعدنا أن نؤكد على ذلك اليوم من أديان وبمشاركة سعادة ممثل الأمين العام للأمم المتحدة".



ودونت كارديل كلمة في السجل الذهبي للمؤسسة، جاء فيها: "لبنان هو مصدر إلهام للتنوع والعمل في أديان هو مثال عن قدرة المواطنين على التقدم نحو مستوى جديد، مما يعزز الأمل في الأوقات الصعبة". المصدر : وطنية لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر