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الحكومة قبل نهاية ت1... بعد خطوة مرتقبة لعون
 
 
 
 
 
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٢١ ايلول ٢٠١٨
 
علمت وكالة "أخبار اليوم" ان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، سيجري بعد عودته من نيويورك، اتصالا بالرئيس المكلف سعد الحريري اما مباشرة او بواسطة موفدين.

وسيطلب عون من الحريري اجراء تنقيح نهائي على المسودة الحكومية التي كان رفضها، عندها يتلقفها عون بايجابية ويقبل بها، على ان تبصر الحكومة النور نهاية تشرين الاول المقبل، على ابعد تقدير.
 
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