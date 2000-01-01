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مؤتمر في نيويورك عن التحديات العمل السياسي والإنساني وإعادة الاستقرار في اليمن
 
 
 
 
 
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٢١ ايلول ٢٠١٨
 
ذكرت مصادر متطابقة ان الحكومة اليونانية بدأت نقل مئات المهاجرين المقيمين في المخيمات المكتظة في جزيرتي لسبوس وساموس في بحر ايجه، الى شمال غربي اليونان، بعد احتجاجات على الظروف المزرية فيها.



وفي تصريح لوكالة فرانس برس، قال مسؤول في مخيم موريا، ان "حوالى مئة شخص قد نقلوا صباح الجمعة من مخيم موريا في لسبوس الى مخيم فيليبيادا في إيبيروس، شمال غرب اليونان، والهدف هو نقل 2000 شخص بالإجمال قبل نهاية الأسبوع المقبل، منهم 500 الاثنين".



واضاف هذا المسؤول ان معيار النقل يقضي باجراء المقابلة الاولى مع جهاز اللجوء.



وفي الأشهر الاخيرة، دأب عدد كبير من المنظمات غير الحكومية للدفاع عن حقوق الانسان، على انتقاد الظروف الحياتية المأساوية في مخيم موريا، الاكبر في اوروبا ويعيش فيه 9000 شخص، اي ما يزيد ثلاث مرات على قدرته الاستيعابية.
 
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