لفت رئيس ​الهيئات الإقتصادية​ ​محمد شقير​ إلى "أنّنا نشعر بأنّ البلد بدأ بالإنهيار ولا يمكن أن نستمرّ بهذه الوضعيّة، وإذا لم توضع خطط لإنقاذ الوضع فسنصل إلى الإضراب".



واشار في مداخلة تلفزيونية إلى أنّ "القوى السياسية تزايد على الوضع الإقتصادي السيء، وهناك فريق يوقف البلد من أجل وزير إضافي".