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خطوات روسية لتقليص الاعتماد على أمريكا والدولار
 
 
 
 
 
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٢١ ايلول ٢٠١٨
 
أفادت وكالات أنباء روسية بأن وزير الخارجية سيرجي لافروف قال يوم الجمعة إن موسكو تعمل على وسائل لتقليص اعتمادها على الولايات المتحدة ونظام الدولار وتطرق إلى قضية العقوبات الأمريكية.

ونقلت وكالة إنترفاكس عن لافروف قوله ”نضع حلولا بالفعل ونعمل كل ما يلزم من أجل عدم الاعتماد على تلك الدول التي تتصرف على ذلك النحو مع شركائها الدوليين'.

وكان لافروف يتحدث خلال زيارة إلى سراييفو.

أضاف أن العقوبات الأمريكية الجديدة تقوض الثقة العالمية في الدولار الأمريكي.
 
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