الصفحة الرئيسية ستديو الأخبار لبنان سلسلة لقاءات دبلوماسية وسياسية واجتماعية للحريري في "بيت الوسط" A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال تراس رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري ظهر اليوم في "بيت الوسط" اجتماعا في حضور سفيرة الاتحاد الاوروبي كرستينا لاسن على رأس وفد ومستشار الرئيس الحريري المهندس فادي فواز، تناول اوضاع مطار رفيق الحريري الدولي ومشاريع التوسعة التي هي قيد التنفيذ وتحسين الخدمات ، وقد أشادت السفيرة لاسن بالعمل الجاري لا سيما الإجراءات الإدارية واللوجستية.



وتطرق الاجتماع ايضا الى اهمية تنفيذ الإصلاحات الإدارية المتعلقة بمؤتمر"سيدر".



بعد ذلك ترأس الرئيس الحريري اجتماعا ثانيا في حضور لاسن والوفد المرافق والامين العام للمجلس الاعلى للدفاع اللواء سعد الله حمد ومستشارة الرئيس الحريري لشؤون المعلوماتية والاتصالات لينا عويدات وعدد من المعنيين. وجرى خلال الاجتماع عرض لخارطة الطريق لمكافحة جرائم المعلوماتية في ضوء المشروع الذي أعدته رئاسة مجلس الوزراء ووافق الاتحاد الاوروبي على دعمه وتقديم الإمكانيات الممكنة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة جرائم المعلوماتية بمشاركة كافة الوزارات والإدارات المعنية.



بعد اللقاء قالت لاسن:. عقدنا اجتماعاً تناول الأمن الالكتروني ، حيث يعمل الاتحاد الأوروبي مع مختلف الخبراء على مدى العامين الماضيين لمحاولة مساعدة لبنان على هذا التحدي الكبير الذي يواجهنا جميعاً، ألا وهو جرائم المعلوماتية والأمن الالكتروني. في الوقت الحالي، علينا جميعًا حماية أنظمتنا ، وفي الاتحاد الأوروبي ، لدينا الكثير من الخبرة لأنه في الحقيقة أمر صعب. لذا فإن اجتماعنا مع رئيس الوزراء لنقول له إننا سعداء بالاستمرار في مساعدة لبنان لوضع استراتيجية وطنية للأمن الالكتروني.



ثم استقبل الرئيس الحريري النائب بهية الحريري ورئيس مجلس بلدية صيدا المهندس محمد السعودي وجرى عرض لكافة اوضاع وشؤون مدينة صيدا.



كما التقى الرئيس الحريري النائب محمد القرعاوي، رئيس جامعة بيروت العربية الدكتور عمرو جلال العدوي، الامين العام لجامعة الدول العربية الدكتور عمر حوري رئيس مجلس الأمناء وقف "البر والاحسان" سعيد الجزائري وعميد شؤون الطلاب صبحي ابوشاهين وجرى عرض لأوضاع ومطالب جامعة بيروت العربية وإمكانية فتح فرع لها في منطقة البقاع.



واستقبل الرئيس الحريري النائب السابق قاسم عبد العزيز.

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