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تيمور جنبلاط زار عين التينة: بس يصير في شي جديد منخبركن
 
 
 
 
 
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٢١ ايلول ٢٠١٨
 
استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة النائب تيمور جنبلاط يرافقه الوزير غازي العريضي.

وغادر جنبلاط من دون الإدلاء بأي تصريح مكتفيا بالقول:"بس يصير في شي جديد منخبركن".
 
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