استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة النائب تيمور جنبلاط يرافقه الوزير غازي العريضي.



وغادر جنبلاط من دون الإدلاء بأي تصريح مكتفيا بالقول:"بس يصير في شي جديد منخبركن".



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