صدر عن "تيار المستقبل" ما يلي:



تنقل بعض وسائل الاعلام عن احدى الصحف موقفاً منسوباً لـ"تيار المستقبل" بان التشريع في غياب الحكومة بداية انقلاب على اتفاق الطائف.



يعلن التيار أن الكلام المنسوب اليه لم يصدر عنه، وكتلة نواب المستقبل ستشارك في جلسات تشريع الضرورة عملاً بما تقتضيه المصلحة العامة .





