الجمعة في ٢١ ايلول ٢٠١٨ ، آخر تحديث : 03:03 م
YouTube Twitter Facebook RSS English French Portuguese
تحذير جدّي من بكين لواشنطن
 
 
 
 
 
A A A
أنشر علي فايس بوك
 
إطبع المقال
 
إحفظ المقال
 
أرسل المقال
 
٢١ ايلول ٢٠١٨
 
دعت الصين الولايات المتحدة الى سحب العقوبات التي فرضتها على هيئة تابعة للجيش الصيني بسبب شرائها أسلحة روسية وإلا سيكون عليها "تحمل العواقب".

وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية غينغ شوانغ خلال مؤتمر صحافي إن "الجانب الصيني يعبّر عن استنكاره الشديد للممارسات غير المنطقية من الجانب الأميركي".
المصدر : أ.ف.ب
 
لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل
 
تعليقات سابقة
 
لا يوجد تعليقات على هذا الخبر


 
أخبار متعلقة
٢١ ايلول ٢٠١٨ - غوتيريش :لإطلاق سراح صحافيي رويترز المسجونين في بورما »
٢١ ايلول ٢٠١٨ - الكويت: لن نعين سفيرًا في طهران »
٢١ ايلول ٢٠١٨ - ماكرون يرفّع نحو عشرين حركيا جزائريا الى رتبة جوقة »
٢١ ايلول ٢٠١٨ - هيلي: إيران استغلت الشعارات الدينية وداست على لبنان »
٢١ ايلول ٢٠١٨ - مارين لوبان ترفض تنفيذ أمر قضائي فرنسي.. وهذا ما قالته »
٢١ ايلول ٢٠١٨ - إطلاق نار جديد في الولايات المتحدة »
١٩ ايلول ٢٠١٨ - واشنطن مُستعدة "على الفور" لإجراء مفاوضات مع بيونغ يانغ »