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الجمعة في ٢١ ايلول ٢٠١٨ ، آخر تحديث :
03:03 م
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٢١ ايلول ٢٠١٨
دعت الصين الولايات المتحدة الى سحب العقوبات التي فرضتها على هيئة تابعة للجيش الصيني بسبب شرائها أسلحة روسية وإلا سيكون عليها "تحمل العواقب".
وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية غينغ شوانغ خلال مؤتمر صحافي إن "الجانب الصيني يعبّر عن استنكاره الشديد للممارسات غير المنطقية من الجانب الأميركي".
المصدر :
أ.ف.ب
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