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عون استقبل مدير الـ FBI في حضور ريتشارد وجريصاتي
 
 
 
 
 
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٢١ ايلول ٢٠١٨
 
استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مدير مكتب التحقيقات الفدرالي الأميركي (FBI) كريستوفر راي على رأس وفد، في حضور سفيرة الولايات المتحدة الاميركية اليزابيت ريتشارد ووزير العدل سليم جريصاتي.
 
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