استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مدير مكتب التحقيقات الفدرالي الأميركي (FBI) كريستوفر راي على رأس وفد، في حضور سفيرة الولايات المتحدة الاميركية اليزابيت ريتشارد ووزير العدل سليم جريصاتي.



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