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ارتفاع الذهب وسط تراجع الدولار
 
 
 
 
 
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٢١ ايلول ٢٠١٨
 
ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى في أسبوع مع تراجع #الدولار في ظل انحسار المخاوف من حرب تجارية صينية أميركية شاملة، مما أبقى المعدن الأصفر على مسار تحقيق أول ارتفاع أسبوعي في أربعة أسابيع.

وزاد الذهب 0.3 في المئة في المعاملات الفورية إلى 1210.68 دولارات للأونصة بحلول الساعة 07:12 بتوقيت غرينتش بعدما لامس أعلى مستوى منذ 13 أيلول عند 1211.02 دولاراً للأونصة. وارتفع المعدن 1.3 في المئة منذ بداية الأسبوع. وزادت عقود الذهب الآجلة 0.3 في المئة مسجلة 1215 دولاراً للأونصة.

وتحددت الرسوم الجمركية التي فرضتها الصين والولايات المتحدة، كل منهما على سلع الآخر، عند مستويات أقل مما كان متوقعا من قبل، وهو ما عزز الآمال في انحسار العداءات بين أكبر اقتصادين في العالم. ويحوم مؤشر الدولار قرب أدنى مستوى في عشرة أسابيع مقابل سلة عملات كبرى.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.6 في المئة إلى 14.35 دولاراً للأونصة بعد أن صعدت إلى أعلى مستوى في أسبوعين عند 14.41 دولاراً للأونصة.
المصدر : Reuters
 
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