A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال هنأ وزير الدولة لشؤون النازحين في حكومة تصريف الأعمال معين المرعبي، في بيان، بمناسبة العيد الوطني الثامن والثمانين للمملكة العربية السعودية، "لجلالة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده، ونائب رئيس مجلس الوزراء سمو الأمير محمد بن سلمان والشعب السعودي الشقيق، سائلا المولى عز وجل أن يحفظ المملكة العربية السعودية، أرض الوحي، ويعزها وينصرها بنصره المؤزر دفاعا عن قيم الإسلام والعرب والإنسان".



أضاف : " لقد عودتنا مملكة الإنسانية، بفضل الله، على مكارمها المتواصلة ومبادراتها الخيرة تجاه المظلومين والمهمشين والمحتاجين، وها هو مركز الملك سلمان للإغاثة والاعمال الانسانية يعلن البارحة، مشكورا مأجورا، عن اتفاقية تعاون مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لتأمين العلاج لـ 128 من مرضى غسيل الكلى، والذين تقطعت بهم السبل، من الاخوة اللاجئين السوريين في لبنان والاردن".



وختم مشيرا الى "التناقض بين سياسة حاضنة الحرمين الشريفين والعرب أجمعين وقائدتهم، المملكة العربية السعودية، التي ما استكانت لمواجهة العدوان، ورد التحدي ان كان بالعمل الحازم أو بالأعمال الاغاثية والانسانية والانمائية، وبين النظام الإيراني وملحقاته من الحوثي في اليمن وحشده وأحزابه في لبنان وسوريا والعراق، الذين يعيثون غدرا وتدميرا، في محاولة مستميتة لاستعباد العرب واحتلال دولهم". لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر