الصفحة الرئيسية ستديو الأخبار لبنان سامي فتفت: ثلاثة عشر عاما وآمال اللبنانيين لم تتبخر A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال رعى رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري ممثلا بالنائب سامي فتفت، فعاليات "مؤتمر القيادة بين القدرة والقدوة"، الذي أقيم في قاعة فندق ومطعم قصر الأمراء في بلدة سير ـ الضنية، في حضور إيليا عبيد ممثلا النائب جان عبيد، النائب السابق أحمد فتفت، العقيد خالد الحسيني ممثلا المدير العام لجهاز أمن الدولة اللواء طوني صليبا، الرائد عماد زريقة مسؤول مخابرات الجيش في الضنية، القاضي نبيل صاري، القاضي شربل الحلو، رئيس جمعية تجار لبنان الشمالي أسعد الحريري، وفد من منسقية جمعية العزم والسعادة في الضنية، وممثلين عن وفود عربية من مصر والأردن والعراق والجزائر وسلطنة عمان وفلسطين والسودان والسعودية، وفاعليات.



تحدث في الجلسة الإفتتاحية للمؤتمر الذي يمتد على مدى ثلاثة أيام، كل من رئيس رابطة المدربين العرب ورئيس المؤتمر الدكتور أحمد الأمين، مسؤولة شؤون المرأة في مجلس الوحدة الإقتصادية التابعة لجامعة الدول العربية السفيرة جيهان عبد الواحد، الأمين العام المساعد لرابطة المدربين العرب رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الدكتور أحمد أبو رمان (الأردن)، جيهان أيوب التي ألقت كلمة ذوي الإحتياجات الخاصة، والمحاضر في جامعة ستانفورد الأميركية الدكتور أحمد صباح (مصر)، رئيس الهيئة العربية لمكافحة المخدرات الدكتور محمد عثمان (لبنان).



هرموش

وحيا الأمين العام للمؤتمر المستشار الدكتور نصر هرموش الوفود المشاركة في هذا "المؤتمر النوعي الذي تستضيفه الضنية"، مثنيا على "الجهود المبذولة من قامات علمية وتدريبية من شتى الأقطار العربية، ساهمت في إبصار هذا المؤتمر النور، الذي يأتي في سياق رد عملي على محاولات البعض تشويه صورة الضنية، التي أثبتت في كل المحطات الوطنية إنتماءها لمشروع الدولة، وأثبت أبناؤها أن لديهم كفاءات نادرة ومتميزة تستحق أن تأخذ دورها، وتسهم في نهضة المجتمعات والأوطان".



فتفت

وألقى فتفت كلمة الرئيس الحريري، قال فيها: "شرفني دولة الرئيس سعد الحريري بتمثيله في هذا المؤتمر الذي يضم كوكبة من النخب الفكرية والعلمية من مختلف وطننا العربي. يلتقون على مائدة الفكر والتدريب والتطوير وخدمة الإنسان وقضاياه، وفي هذه المنطقة الغالية على قلب دولة الرئيس، بإعتبارها أيقونة طبيعية، وجوهرة كونية، كيف لا وهي ضنية الوطن والجمال".



أضاف: "إنني إذ أنقل لكم فردا فردا تحيات دولة الرئيس سعد الحريري وتمنياته لمؤتمرِكم هذا بالنجاح والتوفيق، والذي يحمل عنوانا ( القيادة بين القدرة والقدوة)، في زمن نحن بأمس الحاجة فيه إلى قيادات في شتى المجالات وصناعة طاقات تكون على مستوى العصر وتحدياته لا سيما في ظل الظروف الإستثنائية التي يعيشها محيطنا العربي والاقليمي، التي تتطلب أعلى درجات الحكمة، والقدرة على مواكبة الاستحقاقات الأمنية والاقتصادية والإجتماعية".



وتابع: "علينا أن نعترف أن الزمن لا يعترف بغير المبدعين، وأن العصر لا مكان فيه لغير المتألقين، وأن الدروب إلى الإستقرار والنجاح هي دروب العمل والثقافة، وصناعة إنسان يؤمن بقدراته، وتكوين فكر حضاري يحدث فرقا في مسيرة الأوطانِ وتقدم المجتمعات. من هنا نتطلع وبأمل كبير إلى هذه النخب المجتمعة اليوم على قضية واحدة، والتي وحد الفكر عقولها وجانست اللغة ألسنتها، وألفت الإنسانية بين قلوبها، لتغرِس في هذا المؤتمر عملا حضاريا راقيا، تتشرف الضنية أن تحتضن فعالياته".



وقال: "على مر السنينِ والأعوام، تميز لبنان الدولة بعلاقة مميزة مع إخوانه العرب الذين كانوا معه في كل المحن، ووقفوا مع قضاياه العديدة خلال مسيرة عانى فيها لبنان واللبنانيون الحروب والصعاب والمشقات، والذين يستحقون منا مبادلة ذلك بكثير من الوفاء، وهنا نشيد بالموقف الوطني اللبناني من بعض الأصوات النشاذ التي تخرج بين الحين والحين لتطال بألسنتها دولا عربية شقيقة، وآخرها دولة الكويت العامرة.

"من يك ذا فم مر مريض يجد مرا به الماء الزلالا".



أضاف: "الصراع بين الحق والباطل قديم قدم التاريخ، ومهما طال عمر الظلم فلا بد أن ينتصر الحق في النهاية، ومهما ابتعدت الحقيقة لا بد أن تظهر، ومهما شعرنا بالاحباط فإن العدالة ستأتي. ثلاثة عشر عاما وآمال اللبنانيين لم تتبخر، وها هي المحكمة الدولية تضع حدا للاغتيال السياسي، وتظهر أسماء المخططين والمنفذين لجريمة العصر، إغتيال رجل الإنماء، ومكوك العلاقات العربية، الرئيس الشهيد رفيق الحريري. فالله يمهل ولا يهمل".



وختم: "يشرفني أن أكون أحد المشاركين في هذا المؤتمر، والضنية دائما على موعد معكم، مع التقدم والتطور، مع العمل المنتج والجاد، مع الإنسانِ في كل زمان ومكان".



وفي نهاية الإفتتاح، تسلم فتفت درعا تكريمية مقدما من منظمي المؤتمر للرئيس الحريري تقديرا لرعايته المؤتمر، وتم توزيع الدروع التكريمية وشهادات التقدير على كل من :رئيس جمعية تجار لبنان الشمالي أسعد الحريري ، رئيس المؤتمر الدكتور أحمد الأمين ، رئيس الإتحاد العالمي لمراكز التدريب والإرشاد الأسري الدكتور سمير دهريب ، نائب رئيس الإتحاد رئيس جمعية أسرتي الدكتور أحمد أبو رمان، أمين عام المؤتمر الدكتور نصر هرموش ، رئيس الهيئة العربية لمكافحة المخدرات الدكتور محمد عثمان، ريما الحسيني جلول، المدير التنفيذي الدكتورة عندليب الشيمي،الدكتور اسماعيل الزردجالي، النقيب واصف صوراني. لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر