رأى النائب هادي ابو الحسن ان اللجنة التي تشكلت من قبل التيار الوطني الحر والتقدمي الاشتراكي برعاية اللواء عباس ابراهيم هي حاجة وضرورة في ظل الاجواء المشحونة التي مرت بها البلاد،



مشيرا في حديث لصوت لبنان (93.3)، الى ان الامور تسير في الاتجاه الصحيح في ملف العلاقة مع التيار على امل ان يترجم هذا الوعي من خلال آلية تتفق عليها اللجنة.



واذ اكد ابو الحسن ان الاختلاف السياسي يبقى امرا مشروعا، شدد في المقابل على ضرورة البقاء ضمن الثوابت والحقوق والعودة الى الاصول والحوار والانفتاح.



ودعا ابو الحسن الى الترفع عن الصغائر والذهاب لانتاج تسوية وطنية توصلنا الى حكومة وحدة وطنية، لافتا الى ان الحزب التقدمي الاشتراكي كان دائما من دعاة التسوية ولكن ضمن الحد المقبول.

