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هل يلتقي عون ترمب؟
 
 
 
 
 
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٢١ ايلول ٢٠١٨
 
لم يَرِد اسم رئيس الجمهوريّة العماد ميشال عون على لائحة رؤساء الدول الذين سيلتقيهم الرئيس الأميركي دونالد ترامب على هامش جلسة الجمعيّة العموميّة للأمم المتحدة في نيويورك.
المصدر : mtv
 
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