A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال توجهت عضو كتلة "المستقبل" النائب رولا الطبش جارودي الى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وحكومة المملكة وشعبها، بأطيب التمنيات باليوم الوطني الـ88.



ونوهت بالسياسة الحكيمة والحازمة المتبعة من قبل المملكة العربية السعودية، لاسيما في مكافحة الإرهاب ونشر الإعتدال في العالمين العربي والإسلامي.



وأكدت ان المملكة كانت ولا تزال حريصة على دعم ومساعدة كل اللبنانيين من دون استثناء، كي يستطيع لبنان تجاوز أزماته ويحافظ على أمنه واستقراره.



كما تمنت التوفيق للسفير وليد البخاري في مهامه الجديدة، والذي لطالما كان قريبا من جميع اللبنانيين وعكس حرص المملكة على تمتين العلاقة الأخوية مع لبنان.



وشددت على أن ما قام ويقوم به البخاري منذ مجيئه إلى لبنان يثبت مدى حكمته وسعيه إلى مد الجسور مع النسيج اللبناني بكل محبة وتعاون مع الجميع.



وختمت "نبارك لأنفسنا على حسن الإختيار كالعادة، ونحن نمد يدنا للتعاون لما يصب في مصلحة الشعبين الشقيقين". لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر