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الجمعة في ٢١ ايلول ٢٠١٨ ، آخر تحديث :
11:42 ص
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جنبلاط يوضح.. ويتمنى أن تنجلي قضية خليل الصحناوي
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٢١ ايلول ٢٠١٨
غرد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط عبر "تويتر" موضحا: "جنبلاط يوضح.. ويتمنى أن تنجلي قضية خليل الصحناوي".
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