جدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الدعوة إلى إطلاق سراح اثنين من صحافيي وكالة "رويترز" كانت بورما قد سجنتهما.



وحكم على الصحافيين وا لون (32 عاما) وكياو سوي او (28 عاما) بالسجن سبع سنوات بتهمة "المساس بأسرار الدولة" أثناء إجرائهما تحقيقا حول فظائع ارتكبت بحق الروهينغا خلال حملة شنها الجيش في ولاية راخين.



وقال غوتيريش خلال مؤتمر صحافي امس :"إن من غير المقبول أن يتم الحكم على وا لون وكياو سوي او بسبب ما كانا يقومان به بصفتهما صحافيين في بورما، آمل أن تتمكن الحكومة من إصدار عفو للافراج عنهما في أقرب وقت ممكن".