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هيلي: إيران استغلت الشعارات الدينية وداست على لبنان وسوريا واليمن
 
 
 
 
 
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٢١ ايلول ٢٠١٨
 
أكدت المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة، نيكي هيلي، أن طهران تسعى لزعزعة استقرار دول المنطقة، وتستغل الشعارات الدينية لهذا الهدف.

وخلال جلسة لمجلس الأمن الدولي انتقدت هيلي السياسات الإيرانية في الشرق الأوسط، قائلةً إن "طهران تسعى إلى زعزعة استقرار دول المنطقة، وتقوم بدعم الحكام الذين يقتلون شعوبهم بالمواد الكيمياوية".

وأضافت السفيرة الأميركية، التي تتولي بلادها الرئاسة الدورية لأعمال المجلس لشهر أيلول /سبتمبر الجاري "لقد داست طهران على جيرانها في المنطقة.. في لبنان وسوريا واليمن، كما أن قادة إيران يتلاعبون بالشعارات الدينية".

وتابعت هيلي "إيران أنشأت منطقة خاصة لها في العراق، لتمويل وتدريب وكلاء وميليشيا تابعة لها، وهي تحرص على إضعاف العراق حتى تتمكن من مواصلة أنشطتها".
المصدر : العربية.نت
 
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