A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال شهدت الولايات المتحدة خلال ساعات فقط حادثتي إطلاق نار داميتين وقعت الأولى في ولاية ماريلاند وأسفرت عن مقتل 4 أشخاص، فيما أسفرت الثانية عن "7 ضحايا" بينهم أطفال في سيراكيوز بولاية نيويورك.



وفتحت امرأة مسلحة النار في أحد مراكز التوزيع التابعة لسلسلة "رايت إيد" للأدوية في مقاطعة هارفورد الأميركية في ماريلاند، مما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة ثلاثة آخرين قبل أن تنتحر.



وفي حادثة أخرى، أفادت خدمات الطوارئ في سيراكيوز بولاية نيويورك يوم الخميس بتعرض سبعة أشخاص بينهم أطفال لإطلاق نار.



ووفقا لمنشور على فيسبوك، قال اتحاد رجال الإطفاء في سيراكيوز إن هناك "سبع ضحايا" جراء إطلاق النار في شارع ميدلاند بالمدينة.



وقال متحدث باسم إدارة الشرطة في سيراكيوز، إنه لا تتوافر أي معلومات أخرى عن الحادث الذي وقع بعد وقت قصير من الساعة التاسعة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة.



وذكر موقع "سيراكيوز دوت كوم الإخباري" أن حادث إطلاق النار وقع عند تجمع أسري بعد وفاة شخص بسبب مرض السرطان في وقت سابق.



وقال الموقع إن عربات الإسعاف شوهدت وهي تغادر الموقع برفقة الشرطة في حوالي الساعة 9.15 مساء.



وأضاف الموقع أن عشرة أعيرة نارية على الأقل أطلقت في الحادثة التي وقعت بوسط مدينة سيراكيوز التي تبعد نحو 402 كيلومتر شمال غربي مدينة نيويورك. المصدر : سكاي نيوز لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر