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الراعي إلى هاليفكس بعد ظهر اليوم
 
 
 
 
 
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٢١ ايلول ٢٠١٨
 
يصل بطريرك أنطاكية وسائر المشرق الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي بعد ظهر اليوم الجمعة إلى هاليفكس في أقصى الشرق الكندي، في زيارة راعوية يتفقد خلالها أبناء الطائفة في هاليفكس ومونتريال وتورونتو وكورنوول والعاصمة أوتاوا ويترأس المؤتمر الخامس لأساقفة الأبرشيات المارونية خارج النطاق البطريركي والرؤساء العامين للرهبانيات.

ويحفل برنامج الزيارة بالأنشطة الدينية والاجتماعية والوطنية، من تكريس وافتتاح كنائس ومزارات إلى إزاحة الستار عن تمثال المغترب اللبناني ولقاء أبناء الجاليات المشرقية في الكنائس المارونية والقنصلية اللبنانية العامة في مونتريال حيث يقيم قنصل لبنان العام أنطوان عيد حفل استقبال على شرفه كما يقيم قداديس احتفالية في كاتدرائية مار مارون وأوراتوار القديس يوسف في مونتريال.

وتستمر الزيارة الراعوية إلى كندا حتى الأول من الشهر المقبل ينتقل بعدها إلى حاضرة الفاتيكان .
 
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