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الحريري بحث مع العيسى مجالات التعاون والتنسيق
 
 
 
 
 
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١٩ ايلول ٢٠١٨
 
استقبل رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري مساء اليوم في "بيت الوسط" الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى، في حضور الأستاذ محمد السماك، وبحث معه في مجالات التعاون والتنسيق المشترك. وخلال اللقاء، قدم العيسى للرئيس الحريري هدية تذكارية عبارة عن قطعة من كسوة الكعبة ومصحف.

واستكملت مواضيع البحث على مائدة عشاء أقامها الرئيس الحريري على شرف ضيفه.

تصريح الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي

بعد اللقاء، تحدث العيسى فقال: "سعدنا هذه الليلة بلقاء الرئيس الحريري، وكان لقاء أخويا، تناول العديد من الموضوعات التي تخص الاهتمام المشترك، وكانت في سياقها المتعلق بأهمية المبادرات التي تشمل السلام والوئام. كما تطرقنا إلى الجانب المهم في الحوار العالمي، في شقه الروحي والثقافي والحضاري. وكذلك بحثنا في موضوع إقامة قمة عالمية مسيحية إسلامية، تحتضنها بيروت، تتعلق بالقيم والأهداف المشتركة بين المسلمين والمسيحيين بجميع الأطياف والطوائف. وكانت مباحثات أيضا تتعلق بالقيم المشتركة الإنسانية، وأن تكون هناك مبادرات فعالة تحمل برامج عملية بجداول زمنية، وليست مجرد نظريات أو أطروحات تنتهي في أرشيف المؤتمرات، كما هي في غالب المؤتمرات بهذا الشأن، فلا تكون مجرد ظاهرة صوتية".

وأضاف: "حرصنا على أن تكون هذه المبادرات برعاية الحكومة اللبنانية، ولا سيما في جانب الوئام الديني والطائفي في سياقه الإيجابي. من هنا، كان لقاء أخويا شفافا واضحا، انتهى إلى الإيجابيات والتطلعات المتوقعة".
 
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