قال الكرملين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قبل عرض إسرائيل بمشاركة معلومات مفصلة عن غارتها الجوية التي أدت إلى إطلاق القوات السورية نيرانها التي أسقطت طائرة استطلاع روسية.



وأسقطت القوات السورية الطائرة الروسية من طراز إل-20، قائلة إنها ظنتها طائرة إسرائيلية، ما أدى إلى مقتل كل أفراد طاقمها الخمسة عشر يوم الاثنين.



وألقت وزارة الدفاع الروسية باللوم في تحطم الطائرة على إسرائيل، لكن بوتين سعى لنزع فتيل التوتر، وأشار إلى "سلسلة من الظروف المأساوية غير المقصودة".



وهاتف رئيس الوزراء الإسرائيلي، الثلاثاء، بوتين للإعراب عن أسفه لمقتل طاقم الطائرة، ملقيا باللوم على سوريا، وعارضا إرسال قائد القوات الجوية الإسرائيلية إلى موسكو لتقديم تفاصيل.



وصرح ديمتري بيسكوف، المتحدث باسم بوتين، الأربعاء، للصحافيين بأن الخبراء الروس سيدرسون البيانات التي سيقدمها قائد القوات الجوية الإسرائيلية.