عشية ذكى عاشوراء، غرد الأمين العام لتيار المستقبل احمد الحريري قائلا: علّمني الحسين أنّ القوّة بلا قدرة على التّسامح بطشٌ، وأنّ الحقّ بلا رحمة ظلمٌ، وأنّ الإصلاح بلا مودّة إفساد".