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أحمد الحريري عشية عاشوراء: علمني الحسين...
 
 
 
 
 
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١٩ ايلول ٢٠١٨
 
عشية ذكى عاشوراء، غرد الأمين العام لتيار المستقبل احمد الحريري قائلا: علّمني الحسين أنّ القوّة بلا قدرة على التّسامح بطشٌ، وأنّ الحقّ بلا رحمة ظلمٌ، وأنّ الإصلاح بلا مودّة إفساد".
 
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